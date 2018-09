Ze waren liefjes toen ze 9 waren, maar verloren elkaar uit het oog. Na 38 jaar vonden ze elkaar weer en trouwden ze

Antwerpen - Als kind in de jaren 70 waren Martine en Luc onafscheidelijk. Maar hun levens gingen uiteen en de twee Antwerpenaars zagen elkaar 38 jaar lang niet. Tot Martine haar Luc opmerkte in een Facebookgroep. Intussen woont het koppel samen en zijn er trouwplannen. “Ik heb ze gevraagd op de dorpel voor mijn ouderlijk huis. Op dezelfde plaats waar zij mij als kleuter ten huwelijk vroeg.”

Het lijkt wel een sprookje van de moderne digitale tijd, het verhaal van Luc Ramael (52) en Martine Hellemans (51). Hij groeide op in de Langemarkstraat in het Antwerpse Berchem, zij om de hoek in de ...