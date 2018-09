Arnon Grunberg verbleef tussen de jongdementen: “Je zal me niet meer horen zeggen dat ik liever dood wil dan dement te zijn”

Gent - Twee weken draaide schrijver Arnon Grunberg mee in woon-zorgcentrum ­Zuiderlicht, waar onder anderen mensen met jongdementie verblijven. “Ik was hier gelukkig. Klinkt dat raar?”

Er zijn een paar dingen die Arnon Grunberg (47) heel goed kan. Voortkijken wanneer veel mensen hun ogen sluiten, bijvoorbeeld. En op een efficiënte, onnadrukkelijke manier opschrijven wat hij dan ziet. Kijken, praten en schrijven deed hij de voorbije twee weken in het Gentse woon-zorgcentrum Zuiderlicht, waar een vijftigtal mensen wonen – met jongdementie, een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Het hielp hem af van het idee dat er geen gruwelijker plek op aarde is dan een woon-zorgcentrum. “Je zal me niet meer horen zeggen dat ik liever dood wil dan dement te zijn. Dat zou voelen als verraad. Als dementie mij overkomt, wil ik leven zoals deze mensen hier. Die twee weken hebben mijn idee van menswaardig leven heel erg bijgesteld. Ja, wij, mensen die kunnen bewegen en spreken zonder erbij na te denken, vinden het leven al een last als we ons been breken. Maar er zijn veel meer vormen van leven die de moeite waard zijn dan we doorgaans denken.”

Soms gaf u aan zichzelf te her­kennen in de bewoners. Meende u dat, of is dat toch vooral een stijl­figuur om onze betrokkenheid aan te wakkeren?

“Als ik kijk naar iemand die aan jongdementie lijdt, een veertiger bijvoorbeeld, dan lijkt die fysiek op mij. En net zo goed zijn er dwangmatige gedragingen die ik kan herkennen. Je kan wel doen alsof die mensen in een heel andere wereld leven, maar in wezen lopen ze tegen dezelfde muren aan als wij. Iedere mens moet met frustraties leren omgaan. Bij hen is dat iets duidelijker, omdat de beperkingen groter zijn en omdat ze minder kunnen verbergen. Als schrijver heb ik altijd willen kijken wat onder de laag vernis ligt. Daarvoor is dit een heel dankbare omgeving. Het leven is hier heel rauw, veel ligt aan de oppervlakte, omdat veel remmingen wegvallen bij mensen met dementie.”

Heeft u meer gehuild of meer ­gelachen?

“Ik heb wel eens een keertje bijna moeten huilen, maar ik heb toch vooral hard gelachen. Er is veel wanhoop, er is veel gestuntel, en onvermijdelijk kom je in dolkomische toestanden terecht. En dat weten die bewoners zelf ook, het is niet dat ze hun voeling voor het absurde kwijtraken. Ik ben op deze plek gelukkig geweest. Klinkt dat raar? Geluk is toch dat je jezelf kan vergeten – of dat nu door een verliefdheid is of doordat je kan opgaan in andermans leven. Dat voorrecht heb ik hier gehad, om zo’n intieme blik te mogen werpen in een broedplaats van verhalen.”

“In Zuiderlicht hangt ook een andere sfeer dan in een verpleegtehuis voor ouderen, waar mensen gemiddeld binnen het jaar sterven. De dood waart er niet rond. Bewoners komen er binnen om nooit meer weg te gaan, maar er ligt nog een leven voor hen. Een leven waarbij ingezet wordt op levenskwaliteit en zingeving, zoals de directeur me uitlegde. Dat kan veel zijn – je ziet veel mensen troost vinden in muziek, maar evengoed zijn sigaretten een houvast. Een dokter vroeg zich een keer af waarom we sommige dingen therapie noemen en andere niet. Ik schrijf, een ander doet aan bloemschikken. Eigenlijk is het hele leven therapie.”

Wat opviel, is dat u het vaak over waardigheid had waar we doorgaans miserie zien. Kwijl durft u te omschrijven als een vorm van protest. Is dat niet vergezocht?

“Nee, dat zie je vanzelf, als je voorbij de oppervlakte durft te kijken. Als je een kleine, morsige, schuifelende man ziet, kun je zeggen: wat een verschrikking. Of je kan zien hoe hij de verzorgers uitdaagt, een spel met hen speelt, slim en geestig is. Dan kan kwijlen of in je broek plassen zelfs een vorm van verzet zijn, een uiting van autonomie.”

“Uit angst en smetvrees durven we vaak niet te kijken. We zijn ook zo bang van de viezigheid die onze lichamen produceren. Maar we zijn allemaal lichamen, alleen kun je dat in een woon-zorgcentrum niet meer negeren. Dat hoeft toch niet per se mensonwaardig te zijn? Mijn idee van menselijke waardigheid is scherp bijgesteld door de mensen die ik gezien en gesproken heb. Een dochter vertelde hoe de ziekte haar moeder ook veel gegeven had, losser en warmer gemaakt had. Dat kun je afdoen als een wanhopige poging tot optimisme. Of je kan zien dat een plek als deze je ertoe aanzet om in dingen die we doorgaans als negatief bestempelen, toch iets goeds te zien. De mens is tot veel meer in staat dan wij denken. Er is heel veel levensvreugde mogelijk in de meest droevige omstandigheden. Ik ben geen optimist, maar uit dit project trek ik een hoopvolle conclusie.”