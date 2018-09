Wordt Kompany ooit eerste minister? Zijn antwoord is klaar en duidelijk (al denkt zijn vrouw er anders over)

Velen zien voor Vincent Kompany door zijn aangeboren leiderschap en sociaal engagement een toekomst weggelegd in de politiek. Eleven Sports stelde de kapitein van Manchester City en de natuurlijke leider van de Rode Duivels in een openhartig interview voor een dilemma: manager in de Premier League, voorzitter van een club of eerste minister. Het antwoord was klaar en duidelijk en verschilde toch grondig dan dat van mevrouw Kompany...