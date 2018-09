Thibaut Courtois met brede smile na debuut voor Real: “De trainer het zo moeilijk mogelijk maken”

Met een brede smile stond Thibaut Courtois de pers te woord na zijn volwassen debuut voor Real Madrid. “Dit is natuurlijk genieten”, zei hij. “Ik ben blij met mijn debuut en nog blijer met het resultaat.”

Thibaut Courtois debuteerde als een ancien voor Real Madrid. De Belg maakte een zelfzekere indruk, ook al werd hij niet echt getest. Alleen een vermijdbare penaltygoal verpestte het feestje. Uiteindelijk werd het wel nog een ruime 4-1-zege.

“In het begin moest ik mijn plaats nog wat vinden”, zei Thibaut Courtois achteraf. “Ik heb tenslotte anderhalve maand niet gespeeld. Meteen beginnen met een competitiewedstrijd in La Liga is niet simpel. Het is niet zo dat ik een vriendschappelijke wedstrijd had om mijn ploegmaats te leren kennen. Maar ik voelde me snel goed. Ik had niet veel werk maar wat ik moest doen heb ik gedaan. De penalty is jammer, maar dat is het leven.”

Volgende week speelt Courtois bij de Rode Duivels maar daarna hoopt hij dat hij opnieuw bij Real Madrid onder de lat staat. Garanties heeft hij daarover niet gekregen.

“We zijn met twee, zelfs drie goeie keepers. Natuurlijk wil ik niet het hele seizoen op de bank blijven maar alle keepers moeten er alles aan doen opdat de trainer het moeilijk heeft. De trainer is the boss, hij beslist. Het is normaal bij een topclub als Real Madrid dat er concurrentie is.”