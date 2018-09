Gezin naar ziekenhuis na frontale botsing, ook andere chauffeur zwaargewond

Ieper -

Er is zaterdagavond rond 23.20 uur een zwaar ongeval gebeurd op de Noorderring in Ieper. De chauffeur van een Citroen (komende vanuit de richting Poperinge) week af van zijn rijvak en knalde frontaal tegen een tegenligger. Die werd in de gracht naast de belangrijke invalsweg gekatapulteerd.