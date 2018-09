Politieachtervolging eindigt met ongeval op Rijksweg: vier gewonden

Lendelede / Ingelmunster - Een politieachtervolging van Ingelmunster tot Lendelede is zaterdagavond rond 22 uur geëindigd met een zware crash. De twee inzittenden van de vluchtauto raakten zwaargewond, de twee inzittenden van de andere wagen liepen lichtere verwondingen op, zo meldt de VRT.

De politieachtervolging werd zaterdagavond om een nog onbekende reden ingezet in Ingelmunster. De vluchtauto reed via de N50 en de N36 richting Izegem. In Lendelede, net voorbij een rotonde op de gewestweg tussen Kuurne en Izegem, reden de vluchters langs achteren in op een andere wagen.

Een zware klap, die ertoe leidde dat de vluchtauto rechts in de gracht terechtkwam. De twee inzittenden raakten zwaargewond. De andere wagen kwam tot stilstand op de pechstrook aan de andere kant van de weg. De twee inzittenden kwamen er met lichte verwondingen van af.

De N36 blijf enkele uren afgesloten voor het verkeer. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse voor een onderzoek.