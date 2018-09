Bisschop verontschuldigt zich voor aanraken van borst Ariana Grande

“Misschien was ik de vriendelijk of te familiair. Misschien heb ik een grens overschreden. Het was nooit mijn bedoeling, maar het spijt me.” Dat zegt de Amerikaanse bisschop die in opspraak was gekomen nadat hij de borst van zangeres Ariana Grande had aangeraakt tijdens de begrafenisplechtigheid van ‘Queen of Soul’ Aretha Franklin.

Ariana Grande had net het nummer ‘Natural Woman’ als eerbetoon aan Franklin gezongen toen ze begroet werd door de bisschop die de plechtigheid in goede banen leidde. De bisschop nam de popzangeres echter iets te enthousiast vast: op bovenstaande foto is te zien hoe hij met zijn rechterhand haar rechterborst aanraakt.

Foto: EPA-EFE

#RespectAriana

Niet alleen Ariana Grande zelf merkte het op, ook heel wat kijkers van de begrafenis die live op tv te volgen was, hadden het duidelijk gezien. De hashtag #RespectAriana ging snel de wereld rond, met tal van mensen die schande spraken over de geestelijke.

De bisschop heeft zich intussen geëxcuseerd voor het voorval. “Het zou nooit mijn bedoeling zijn om een vrouwenborst aan te raken”, luidde het onder meer. “Ik weet het niet… Ik vermoed dat ik mijn arm om haar geslagen heb. Misschien heb ik een grens overschreden, misschien was ik te vriendelijk of te familiair. Ik weet het niet, maar het spijt me.”

Volgens Ellis had hij alle artiesten eens vastgenomen tijdens de acht uur durende plechtigheid. “Ik knuffel alle vrouwelijke en mannelijke artiesten”, zei hij. “Iedereen die ik tegenkwam, heb ik de hand geschud en geknuffeld. Alles draait om liefde in onze kerk. Het laatste wat ik wil, is een afleiding zijn. Die dag draaide alles om Aretha.”

Grapje over haar naam

De man excuseerde zich ook nog eens nadrukkelijk tegenover Ariana Grande zelf, tegenover haar fans en tegenover de hele hispanic-gemeenschap in de VS. Dat laatste had vooral te maken met de flauwe grap die hij gemaakt had over de naam van de popzangeres. Hij had gezegd dat die hem deed denken aan een nieuw gerechtje op het menu van fastfoodketen Taco Bell. “Als je een plechtigheid van zo veel uren levendig wil houden, probeer je er af en toe een grapje tussen te smokkelen.”

Ariana Grande, die zelf onder vuur kwam te liggen door het korte kleedje dat ze droeg tijdens de plechtigheid, heeft nog niet gereageerd op de excuses.