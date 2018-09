Lachend voor de camera, maar vijanden achter de schermen: weervrouw bezorgt nieuwsanker schedelbreuk

Op televisie zie je hen altijd breed glimlachen, maar zodra de camera’s afstaan, veranderden twee nieuwsankers van de Amerikaanse televisiezender WSAZ-TV in echte vijanden. En dat is zwaar uit de hand gelopen. Het 26-jarige televisiegezicht Chelsea Ambriz is gearresteerd, nadat haar collega Erica Bivens voorbije zondag zwaargewond raakte tijdens een gevecht.

Als weervrouw lijkt Chelsea Ambriz (26) een perfect team te zijn met nieuwsanker Erica Bivens. Op Instagram en Twitter posten ze geregeld gezellige foto’s samen, ze zouden zo beste vriendinnen kunnen zijn. Ook op televisie kregen kijkers hen altijd lachend te zien. Ze waren zo enthousiast dat niemand ooit had verwacht dat de spanningen zo zwaar konden oplopen tussen de twee jongedames.

Maar dat was wel wat er zondag in Charleston gebeurde. De twee dames raakten in zo’n zwaar gevecht verwikkeld dat ze elkaar begonnen te duwen. Het was de weervrouw die uiteindelijk het nieuwsanker tegen de grond werkte. Bivens moest gewond naar het ziekenhuis. Volgens de Charleston Gazette-Mail herstelt ze nu van een schedelbreuk en een gescheurd trommelvlies.

Wat de precieze aanleiding was voor het gevecht is nog niet duidelijk. Maar volgens collega’s was er al een tijdje veel meer aan de hand tussen de vrouwen dan er voor de camera te zien was.

De weervrouw in kwestie zal zich moeten verantwoorden in het Kanaha Magistrate Court. Daar zou ze mogelijk één jaar cel en een geldboete van 500 euro kunnen krijgen. WSAZ-TV heeft nog niet gereageerd op het voorval. Wie de dames zal vervangen is ook nog onduidelijk.