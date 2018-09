Vlaams minister Ben Weyts schiet zesde editie Gordelfestival op gang

Tervuren - Vlaams minister Ben Weyts heeft zondagochtend iets na 9 uur op de markt in Tervuren het startschot gegeven voor de zesde editie van het Gordelfestival, het jaarlijkse sportieve gebeuren in de Vlaamse rand rond Brussel. Weyts deed dat bij de start van een van de fietstochten van ruim 100 kilometer doorheen de groene Vlaamse gordel. Deze wordt deze keer voor het tweede jaar op rij in pelotons van 125 personen gereden. De minister reed ook zelf mee.

Vanuit het provinciedomein van Huizingen en focusgemeente Tervuren vertrekken zondag weer diverse kleine en grote wandelingen en fietstochten. Er werden dit jaar ook enkele nieuwe initiatieven genomen voor gezinnen met jonge kinderen. Zo is er zowel in Huizingen als in Tervuren een babydorp ingericht voor de allerjongsten en is in Huizingen werk gemaakt van een VIK-dorp (Very Important Kids) met allerlei activiteiten voor de wat oudere kinderen. Vorig jaar daagden voor dit evenement 26.000 deelnemers op.

Enkel voor de vermelde Gordelklassieker van 100 km en de Tourist Run in Tervuren moest vooraf ingeschreven worden. Oorspronkelijk waren voor de 100 km 8 pelotons gepland. Omdat er zich slechts circa 700 mensen inschreven werd het aantal beperkt tot 6. Voor de Tourist Run, die in primeur onder meer de vernieuwde ondergrondse hal naar het Afrikamuseum aandoet, schreven zich 550 mensen in. Deze ondergrondse hal opent overigens pas samen met het gerenoveerde museum eind dit jaar de deuren voor het brede publiek. Een andere innovatie is het feit dat de Gordelklassieker dit jaar door de Plantentuin van Meise passeert.