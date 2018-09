“Een imposante verschijning” en “de keeper voor de komende tien jaar” Spaanse kranten bewieroken debuterende Courtois

Thibaut Courtois maakte gisteren een geslaagd debuut bij Real Madrid. En dat is ook de Madrileense zondagskranten niet ontgaan. Hoewel hij door een strafschop geen clean sheet kon houden, waren de Real-volgers enthousiast over de Rode Duivel. Al staken ze ook concurrent Keylor Navas een hart onder de riem.

Thibaut Courtois heeft er twee competitiematchen op moeten wachten, maar tegen Leganès koos Real-coach Lopetegui dan toch voor onze nationale nummer één onder de lat. Meubelstuk en drievoudig winnaar van de Champions League Keylor Navas verdween naar de bank, maar die wissel werd over het algemeen goed onthaald. Bij fans én journalisten. De Real-volgers zagen een solide Courtois debuteren bij de Spaanse voetbalgrootheid. “Courtois is een imposante verschijning”, luidt het bij El Mundo. “Met zijn uitschuifbare armen en benen doet hij aan Inspecteur Gadget denken.”

Voor El Pais verdiende Courtois de basisplek. “Door het traject dat hij heeft afgelegd en omdat hij op zijn 26ste al een van de beste doelmannen van zijn generatie is.”

Veel lof dus voor onze landgenoot, al fronsten ze bij één krant de wenkbrauwen toen ze Courtois in de basisopstelling zagen staan. “Er was niet echt een reden om Navas op de bank te zetten”, schrijft AS. “Al moet het debuut van Courtois een geruststelling zijn voor het Real-bestuur.”

Of Courtois nu ook permanent de nummer één wordt bij witte garde uit de Spaanse hoofdstad zal de komende weken moeten uitwijzen. Navas heeft door zijn drie zeges in de Champions League heel wat krediet opgebouwd in Madrid en zal daardoor niet snel volledig opzij worden geschoven. Maar voor Marca heeft Real met Courtois zijn nieuwe sluitstuk gevonden. “Courtois had geen werk en slikte een goal op penalty. Maar hij maakte een zekere indruk en is de doelman voor Madrid in de tien volgende jaren.”