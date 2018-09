Topman Chinese webgigant JD.com opgepakt in VS na “valse beschuldiging” van seksueel misbruik

Liu Qiangdong, de topman van de Chinese webgigant JD.com, is vrijdag in de Amerikaanse staat Minnesota gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik. Hij werd enkele uren vastgehouden, maar kon zijn zakenreis nadien voortzetten. Volgens het bedrijf is Liu “valselijk beschuldigd”.

Het bedrijf maakte de arrestatie van de topman pas zondag bekend, nadat op Weibo - de Chinese evenknie van Twitter - “geruchten” waren opgedoken. “Tijdens een zakenreis in de Verenigde Staten is mijnheer Liu ondervraagd door de politie van Minnesota in verband met een niet onderbouwde beschuldiging. De lokale politie heeft snel vastgesteld dat de verdenking van mijnheer Liu geen steek hield en heeft hem vrijgelaten. Hij kan zijn zakenreis voortzetten zoals gepland”, klinkt het in een statement.

De officiële website van het politiedepartement van Hennepin County bevestigt dat verhaal. JD.com heeft intussen laten weten dat het gerechtelijke stappen onderneemt tegen iedereen die valse geruchten over Liu verspreidt.

Het is niet de eerste keer dat de naam van Liu opduikt in een zaak rond seksueel misbruik. Eerder dit jaar was dat ook al het geval in Australië, waar een man een vrouw seksueel heeft misbruikt op een feestje in de woning van de CEO in Sydney. Liu werd uiteindelijk niet officieel in beschuldiging gesteld, nadat hij had aangevoerd dat zijn bedrijf en zijn huwelijk daaronder zouden lijden.

JD.com levert voedsel en andere producten in China. In de komende jaren wil de Chinese gigant in Europa de concurrentie aangaan met Amazon.