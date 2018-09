Stier boort hoorn 20 centimeter diep in been van jonge toreador (28) in Franse arena

Stierengevecht in de Franse arena van Bayonne dit weekend. Dit is niet de toreador in kwestie. Foto: AFP

Een jonge toreador is zwaargewond geraakt tijdens een stierengevecht zaterdag. De opgejaagde stier was niet te stoppen, toen hij woedend op Thomas Joubert afstormde in de arena van Bayonne. De man flirtte even met de dood na het dramatische ongeval. Dat meldt de directeur van de arena aan AFP.

De 28-jarige stierenvechter, afkomstig uit de Franse stad Arles, had de hele routine feilloos afgerond met talloze passen en ritmische bewegingen van zijn cape. Maar de stier in de arena was ondertussen dolgedraaid. Toen hij plots woedend op de toreador afliep, kon Joubert niet op tijd draaien. Het dier werkte hem tegen de grond en stak zijn hoorn twintig en vijftien centimeter diep in de man zijn lichaam.

“Joubert werd geraakt in zijn dij vlakbij zijn dijbeenslagader”, vertelt de directeur van de arena. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse. In de arena begonnen de hulpverleners zijn bloedingen al te stelpen, zodat ze hem stabiel naar het Belharra ziekenhuis konden brengen. Daar moest hij meteen worden geopereerd. Ondertussen is hij buiten levensgevaar.

Het stierengevecht werd maar voor dertig minuten onderbroken, wat exact zo lang was als de hulpdiensten nodig hadden om Joubert daar zonder problemen weg te krijgen. Maar de gevaarlijke gevolgen van de sport werden nog eens gruwelijk duidelijk en dat breekt het debat over stierengevechten in Frankrijk (en ook andere locaties) opnieuw open.