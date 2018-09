Politie controleert in de buurt van scholen: let op uw snelheid en parkeer niet op het trottoir

Maandag begint het nieuwe schooljaar. Duizenden kinderen begeven zich opnieuw in het verkeer om van en naar school te gaan. Om dat schoolbegin veilig te laten verlopen, houdt de politie overal in Vlaanderen extra controles op overdreven snelheid, gordeldracht en correct parkeren. Voor als u het niet meer zou weten na de vakantie: in schoolomgevingen geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.

In Izegem hield de politie vorige week al een waarschuwingsactie. “Maandag start het nieuwe schooljaar en met de controles willen we de weggebruikers nu nog eens wijzen op de snelheidsbeperking”, zegt politiecommissaris Carl Vyncke. Dat was nodig, zo bleek. Een op de zeven bestuurders werd geflitst omdat hij te snel reed. “In de loop van de volgende weken zijn er in de schoolomgevingen nog meer controles gepland”, waarschuwt commissaris Vyncke.

Ook andere politiezones zijn vast van plan om tijdens de eerste dagen van het schooljaar extra te controleren. Op snelheid, maar ook op het dragen van de autogordel en op parkeren. “Nog te veel ouders laten hun auto op het trottoir achter wanneer ze hun kind afzetten aan de school en brengen daarmee andere kinderen in gevaar.”

Die controles zijn nodig, vindt ook verkeersinstituut VIAS. Want gemiddeld raken elke schooldag tien kinderen jonger dan 15 gewond in het verkeer, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Niet echt opbeurend om lezen zo vlak voor uw kind weer met de fiets naar school moet: vorig jaar overleden bij verkeersongevallen veertien kinderen jonger dan 15 jaar.

De politie wijst erop dat er in de omgeving van scholen maximum 30 km/u. mag gereden worden. Buiten de schooluren kan dat op sommige plaatsen 50 km/u. zijn, als het aangegeven wordt op dynamische borden.

Bij overdreven snelheid bedraagt de minimumboete 58 euro, voor het niet dragen van de veiligheidsgordel riskeert u een boete van 116 euro, op het trottoir parkeren kan u 174 euro kosten. Maar erger dan dat is dat u het leven van kinderen in gevaar kan brengen.