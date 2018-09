"Morgen school? Ik heb totaal geen zin!" Zo beleven deze gezinnen de laatste vakantiedag

School staat voor de deur, en daar is niet iedereen even blij mee. "Ik had toch nog graag een beetje vakantie gehad", klinkt het bij Esmée (8). En ook Mats (7) ziet het niet zitten. "Ik heb daar echt totaal geen zin in!". Wie wél blij is dat de kinderen morgen naar school gaan, zijn de mama's en papa's. "De routine en structuur zal ons goed doen". Maar eerst genieten sommigen nog van een picknick, en blijven anderen lekker thuis. "Wij gaan nog een beetje op ons gemakje zitten", aldus Esmée. En gelijk heeft ze.