Maria was 13, toen 58-jarige Bernard haar meenam: na 5 jaar mag familie haar eindelijk opnieuw in de armen sluiten

Na 1944 dagen vol onzekerheid, onmacht en angst is Maria H. uit het Duitse Freiburg eindelijk opnieuw bij haar familie. Meer dan vijf jaar geleden verdween ze, nadat een 58-jarige man haar had opgepikt. Sindsdien ontbrak elk spoor. Dat schrijven verschillende Duitse media.

Maria was nog maar dertien, toen ze in begin 2012 een online chatroom aan de praat geraakte met elektricien Bernhard Haase. De 58-jarige had haar aangesproken en Maria luchtte dankbaar haar hart bij hem. Thuis had ze wat problemen en de getrouwde vijftiger luisterde gedwee. Hij won haar vertrouwen en binnen de kortste keren kon hij het meisje perfect manipuleren.

Toen hij in 2013 met zijn auto voor haar deur stond, twijfelde ze dan ook amper. Ze stapte in de wagen bij de man, die zijn vrouw ondertussen verlaten had. Haar familie wist van niks. Tegen haar moeder Monika B. (54) had ze immers gezegd dat ze “bij een vriendin zou blijven slapen”. Maar dat bleek al snel niet te kloppen en haar gezin trok naar de politie.

Vijf lange jaren

Agenten vonden in 2013 nog een spoor van Haase en Maria. Zes weken na de verdwijning vond de politie zijn geseinde grijze Skoda Octavia in het Poolse Gorlice. De kentekenplaten op de wagen waren gestolen in Saksen. De hond van Haase, de witte herder Simba (toen 7), zat aan een paal vastgebonden in de buurt van de wagen. Volgens buurtbewoners zouden Maria en Haase in de auto gewoond hebben. Maar van hen ontbrak opnieuw elk spoor.

Maar Maria’s moeder gaf nooit op. Ze was zelfs te zien in het programma ‘Aktenzeichen XY… ungelöst’ (vertaald: ‘Dossiernummer XY… onopgeloste zaken’) waarin ze Haase rechtstreeks aansprak. “Breng mijn kind thuis!” riep ze boos. Maar de oproep bleef onbeantwoord.

Eindelijk thuis

Tot nu. “Maria heeft contact gezocht met haar familie via Facebook en mijn allerbeste vrienden hebben haar de voorbije nacht tot bij mij gebracht”, liet de dolgelukkige moeder weten.

Haase is nog niet opgedoken, maar dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Tegen hem is immers een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. “We willen hem aanklagen voor kidnapping en ernstig seksueel misbruik”, aldus politiewoordvoerder Dietmar Ernst.