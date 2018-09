“Spectaculaire stijging van klachten over telecomoperatoren die de regels aan hun laars lappen”

Het aantal klachten van consumenten bij telecomregulator BIPT gaat in stijgende lijn. In 2016 werden 16 klachten ontvangen. Vorig jaar steeg dat aantal naar 47. Dat meldt parlementslid Veli Yüksel (CD&V) zondag op basis van een parlementaire vraag aan minister Alexander De Croo (Open VLD).

“Er is een spectaculaire stijging van het aantal klachten over telecomoperatoren die de regels aan hun laars lappen”, zegt Yüksel. “Deze stijging toont aan dat een verscherpt toezicht op de naleving van de bepalingen door operatoren nodig blijft.”

Wanneer operatoren de wetgeving overtreden, kan het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) ingrijpen door administratieve boetes op te leggen. “Maar in individuele klachten van consumenten komt het BIPT niet tussen. Het stuurt die klachten door naar de Ombudsdienst voor telecommunicatie of naar de bevoegde dienst bij de FOD Economie”, aldus Yüksel. Zo werden in 2016 en 2017 respectievelijk 3 en 4 klachten overgemaakt aan de FOD Economie.

Er is ook een stijging in het aantal gevallen waarbij het BIPT boetes heeft opgelegd aan grote spelers. Van 2 in 2016 naar 6 vorig jaar. Grote overtreders die systematisch de regels aan hun laars lappen, kunnen van het BIPT een administratieve boete opgelegd krijgen. “In 2017 werd voor een bedrag van 209.300 euro aan boetes uitgeschreven aan in totaal 6 operatoren”, aldus Yüksel.