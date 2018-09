Brugse fans doen hun beklag en verontschuldigen zich nu al bij Europese tegenstanders

Club Brugge speelt dit jaar Champions League en de fans van Blauw-Zwart kijken reikhalzend uit naar de topwedstrijden tegen Atlético Madrid, Borussia Dormund en AS Monaco. Maar... ze excuseren zich in een open brief nu al bij hun tegenstanders. “De supporters van Club en de fans van de toekomstige Europese tegenstanders verdienen beter.”

“Taskforce 5 na 12”, een gevarieerde groepering onder de supporters, stellen in de open brief het manke Jan Breydel-stadion aan de kaak. Het kampioenenbal is de ideale timing voor een oproep tot actie.

De fans laten via sociale media daarom hun ongenoegen blijken rond de impasse wat het Brugse stadiondossier betreft. De fans zijn het verouderde stadion kotsbeu: overal betonrot, niet te harden rioolstank, verstopte toiletten, kapotte water- en electriciteitsleidingen, waterlekken en kletsnatte fans bij de minste plensbui.

“We schrijven maart 2008: stad Brugge geeft zijn fiat voor een nieuw stadion voor Club. Tien lange jaren al droomt elke Clubfan van een eigen voetbaltempel. Door procedureslagen, afgekeurde vergunningen, politiek gebakkelei en bezwaren van kleingeestige ondernemers met een groot ego is die droom stilaan een nachtmerrie aan ‘t worden.”

“Club, dé ambassadeur bij uitstek van de stad Brugge speelt anno 2018 nog steeds in een volledig gedemodeerd stadion: overal betonrot, niet te harden rioolstank, verstopte toiletten, kapotte water- en electriciteitsleidingen, waterlekken, kletsnatte fans bij de minste plensbui. Tenenkrullend en onaanvaardbaar dat de Belgische kampioen op die manier straks de top van het Europese voetbal moet ontvangen.”

De maat is vol en Brugse diehards willen zich dan ook nu al excuseren bij de bezoekende fans.

“Club, zijn hondstrouw blauwzwart legioen, de fans van onze toekomstige Europese tegenstanders en België als voetballand verdienen beter. Hoog tijd voor ons land om een infrastructurele inhaalbeweging te maken. Het is 5 na 12!”

De tekst werd ook in het Engels vertaald om de bezoekende fans te waarschuwen. “Welkom in één van de oudst en meest versleten stadions van Europa. Sorry voor het ongemak. De fans en het bestuur valt niets te verwijten.”

Het nieuwe stadion van Club is er nog niet. Nog lang niet. “Himalaya’s beklimmen”, omschreef voorzitter Bart Ver­haeghe het verloop van het ­stadiondossier al eens.

De Vlaamse Overheid mag dan wel al het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor een stadion langs de Blankenbergse Steenweg hebben goedgekeurd, meerdere groepen gingen in beroep tegen die beslissing. De Raad van State buigt zich momenteel over de vraag of het GRUP vernietigd moet worden. Voetballen in het nieuwe Brugse stadion staat sowieso ten vroegste in 2022 gepland.