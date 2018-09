Mbappé woedend na rode kaart: “Ik heb geen spijt en zou het zo opnieuw doen”

Het Franse wonderkind Kylian Mbappé heeft in de pers woedend gereageerd nadat hij zaterdag in de partij tegen Nîmes een late rode kaart kreeg. De 19-jarige Parijzenaar werd in de 94ste minuut van het veld gestuurd toen hij een duw uitdeelde aan Teji Savanier, die hem net voordien stevig onderuit had getrapt. “Ik kan dit soort acties niet tolereren”, luidde het bij de Franse media.

LEES OOK: “Huilbaby” Neymar scoort en snoert dan alle criticasters de mond op heerlijke wijze

“Het was een optelsom. Natuurlijk moet ik hiervan leren, omdat clubs als Nimes dit anders elke week gaan doen en dan pak ik vaker rood”, verklaarde Mbappé achteraf. “Of ik spijt heb? Nee, ik zou het zo weer doen. Ik bied mijn excuses aan aan onze fans, maar ik kan dit soort acties niet tolereren. Ik zal mezelf verdedigen voor de tuchtcommissie. Ik vind dat dit soort overtredingen niet thuishoren op een voetbalveld, maar toch moeten we proberen om hier boven te staan. Paris Saint-Germain staat boven dit soort walgelijke acties”, klonk het zeer scherp.

Ook PSG-coach Thomas Tuchel had geen goed woord over voor de trap van Savanier. “Het was een verschrikkelijke overtreding en Kylian had geluk dat hij geen zware blessure opliep. Hij reageerde emotioneel en natuurlijk heb ik liever dat hij dan rustig blijft, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hij heeft enkel iemand geduwd, niemand geslagen. Ik ben niet boos. Maar ik baal natuurlijk wel van zijn rode kaart.”