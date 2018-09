De spelersbeoordelingen na Anderlecht-Antwerp: hoe deden de nieuwkomers het?

RSC Anderlecht is zondagnamiddag op de zesde speeldag in de Jupiler Pro League niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel in de klassieker tegen Antwerp. Pieter Gerkens bracht paars-wit al snel op voorsprong, William Owusu zorgde diep in de blessuretijd nog voor de gelijkmaker in het Astridpark. Beide ploegen pakten uit met een verrassende opstelling en ook heel wat nieuwkomers kwamen aan bod. Bekijk hier de punten van alle spelers en de twee coaches.