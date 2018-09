Anderlecht-coach hard voor eigen team: “Dit spel verwacht ik niet van deze ploeg”

Voor Anderlecht was het puntenverlies tegen Antwerp in het eigen Astridpark een bittere pil om te slikken. Vooral de zwakke tweede helft - die culmineerde in de Antwerpse gelijkmaker in minuut 92 - zat coach Hein Vanhaezebrouck hoog. “Het is teleurstellend dat wij in de tweede helft niks meer gedaan hebben”, luidde het.

“Dit zijn wee verloren punten, we moesten er altijd drie pakken”, vertelde Vanhaezebrouck voor de microfoon van Play Sports. “We speelden schitterend voetbal in het begin en toen we op voorsprong kwamen, moesten we dat tweede doelpunt maken. Na de blessurebehandeling viel het spel even stil en vergeten we het af te maken. Na de rust mesten we weer in gang schieten, maar dat gebeurde heel moeilijk. We hadden niet zelfde tempo als voor de rust. Antwerp kreeg ook geen echt grote kansen waar wij er wel nog drie hadden. Als die binnengaan, is de match gespeeld.”

“Het is teleurstellend dat wij niks meer gedaan heben. Als alles stilvalt wordt het moeilijk: we moesten meegaan in het fysieke spel van Antwerp. Als we de coutners in het slot hadden afgemaakt, was het natuurlijk anders geweest. In de tweede helft werd er gewoon niet meer gevoetbald door ons en dat is jammer. Dit spel verwacht ik in elk geval niet van dit team en van bepaalde jongens”, sloot een strenge Vanhaezebrouck af.