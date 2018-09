Man (27) die moeder en kindjes aanreed in Waasmunster vrijgelaten “onder strikte voorwaarden”

Waasmunster - De bestuurder die vrijdag een moeder en haar twee kinderen aanreed in Waasmunster, is vanmiddag door de onderzoeksrechter in Dendermonde ?onder strikte voorwaarden” vrijgelaten. Na hun moeder zijn ook de kinderen van 6 en 9 intussen buiten levensgevaar.

De moeder en haar twee kinderen waren vrijdagavond al fietsend op weg naar hun huis in Elversele, toen ze op een baantje aan de Mirabrug in Waasmunster werden aangereden door de bestuurder van een nieuwe wagen. Die legde een positieve ademtest af en werd gearresteerd op verdenking van onopzettelijke slagen en verwondingen en sturen onder invloed, maar werd zondag na zijn verhoor door de onderzoeksrechter in Dendermonde vrijgelaten “onder strikte voorwaarden”.

Volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder niet te snel, maar waren er geen remsporen. Het rijbewijs van de autobestuurder werd 15 dagen ingetrokken. De toestand van de moeder was al langer stabiel, maar zondag bevestigde het parket dat ook de twee kinderen intussen buiten levensgevaar zijn.