“Een daad van prostitutie”: Israël start offensief tegen lapdance en striptease

Een ‘lapdance’ of striptease-act wordt binnenkort in Israël ook om juridische redenen spannend. Het Israëlische gerecht wil namelijk een offensief opstarten tegen de lapdance die gegeven wordt in de stripclubs, zo heeft de procureur-generaal beslist. Intussen wordt in het parlement ook de laatste hand gelegd aan een wettekst waarin de striptease verboden wordt.

Micky Rosenfeld, de woordvoerder van de Israëlische politie, zegt dat de ordediensten zondag een mededeling hebben ontvangen van de procureur. Daarin wordt aangegeven dat de lapdance - een erotische dans die vlak boven iemands schoot wordt uitgevoerd - “in sommige gevallen” beschouwd moet worden als “een daad van prostitutie”.

Volgens Rosenfeld wacht de politie wel nog op richtlijnen over de manier waarop die maatregel moet worden uitgevoerd. Er werden wel al brieven naar de eigenaars van stripclubs gestuurd, waarin ze op de hoogte worden gebracht van het lapdance-verbod.

Prostitutiewet

In het parlement wordt intussen ook werk gemaakt van een wijziging van de prostitutiewet, zodat de uitvoering van een striptease strafbaar wordt. Zowel de regeringspartijen als de oppositie steunen het ontwerp. “Het doel is om de directe link tussen striptease en prostitutie in te schrijven in de Israëlische wetgeving”, zo staat in het ontwerp te lezen. Beide activiteiten zouden volgens de tekst “schadelijk en vernederend gedrag ten opzichte van vrouwen en hun lichaam in stand houden”.

“De striptease-industrie is nauw verbonden met die van de prostitutie. En verschillende stripclubs worden als bordeel gebruikt”, zo wordt ook nog geschreven. Prostitutie is op zich legaal in Israël, maar zowat alle activiteiten daarrond - zoals het uitbaten van een bordeel - zijn wel strafbaar. Vorige maand keurde de regering nog een wetsontwerp goed dat klanten van prostituees wil beboeten. Die tekst zal na het zomerreces in het parlement worden besproken.