Zesde editie van “incidentloos” Gordelfestival lokt 28.000 deelnemers naar Vlaamse Rand

Tervuren / Beersel - Er hebben zondag naar schatting 28.000 personen deelgenomen aan het Gordelfestival van vzw De Rand, de provincie Vlaams-Brabant, Sport Vlaanderen en Flanders Classic, een sportief gebeuren met het provinciedomein van Huizingen en Tervuren als uitvalbasis dat de aandacht wil vestigen op het Vlaams karakter van de streek. Dat zijn er iets meer dan de 26.000 van vorig jaar. Buiten enkele kleine valpartijen verliep het gebeuren zonder incidenten.

Een blikvanger voor de editie dit jaar was de allereerste Tourist Run in Tervuren met een passage in de nieuwe, ondergrondse hal van het gerenoveerde Afrikamuseum dat in december de deuren opent. Er schreven zich 550 mensen voor in.

Foto: BELGA

De Gordelklassieker over 100 km werd opnieuw in verschillende pelotons gereden met voor het eerst gemotoriseerde politiebegeleiding. Hiervoor waren er zo’n 700 deelnemers, onder wie Vlaams minister Ben Weyts en Johan Museeuw. Zowel in Huizingen als in Tervuren werd voor het eerst een babydorp ingericht met een verzorgings- en speelhoekje.

Heel wat volk kwam ook opdagen voor de wieltjeswandeling in het park van Tervuren die toegankelijk was voor rolstoelen, loopfietsen, buggy’s... In Huizingen was de ‘Proef de streek-route’ zeer populair. Daarbij konden lokale brouwerijen bezocht worden. Ook het VIKdorp (Very Important Kids-dorp) kreeg opnieuw heel wat jongeren over de vloer. Zowel in Huizingen als in Tervuren waren er ook optredens. De Kreuners sluiten het festival zondagavond om 20 uur af op de Markt in Tervuren.

Foto: ssj

Foto: BELGA

Foto: Lander Loeckx