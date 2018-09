Ronaldo Jr. doet wat papa niet kan: scoren bij zijn debuut voor Juventus (vier keer zelfs)

Na drie speeldagen in de Serie A heeft Cristiano Ronaldo nog niet kunnen scoren voor Juventus. De Portugees trof voor zijn nieuwe club enkel nog maar raak in de traditionele oefenwedstrijd tegen de beloften. Ronaldo Jr. doet echter wat papa niet kan: hij scoorde meteen in zijn eerste competitiewedstrijd. En deed dat meteen vier keer in de 7-1-zege...