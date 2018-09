Maandag hinder voor wie spoort vanuit of naar Leuven door “dringende” werken aan spoorwegbrug

Leuven - Door dringende onvoorziene werkzaamheden aan een spoorwegbrug ter hoogte van Leuven, beperkt de NMBS een aantal treinverbindingen. De treinen kunnen om veiligheidsredenen niet over de brug rijden tijdens de werkzaamheden, klinkt het zondag in een persbericht. Treinreizigers krijgen de raad om vanaf maandagochtend de routeplanner te raadplegen.

De treinen tussen Gent-Sint-Pieters en Landen via de Brusselse Noord-Zuidverbinding, Brussels Airport en Leuven, zullen het grootste deel van de dag worden omgeleid via de lijnen 53/27 (via Brussel - Vilvoorde - Mechelen - Haacht - Leuven). Brussels Airport - Zaventem wordt dus niet bediend.

Niet naar of van Landen

De meeste treinen zullen ook vertrekken vanuit Leuven in plaats van Landen. In de andere richting zullen de meeste treinen vanuit Gent-Sint-Pieters ook enkel tot Leuven rijden, in plaats van Landen. Tussen Leuven en Landen worden pendeltreinen ingezet. Wie naar de luchthaven moet, kan vanuit Leuven gebruik maken van de IC-trein naar Mechelen en Antwerpen-Centraal. Die rijdt via Brussels Airport - Zaventem.

Daarnaast zullen de S9-treinen tussen Landen-Leuven en Eigenbrakel (waarbij onder andere Meiser en de Europese wijk worden bediend) enkel rijden tussen Brussel-Luxemburg en Eigenbrakel. De treinen rijden dus niet tussen Landen-Leuven en Brussel-Luxemburg.

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel stelde bij een inspectie vast dat de brug bijkomend onderhoud nodig heeft. De NMBS zegt nog het treinverkeer zo snel mogelijk te herstellen, eens de werkzaamheden achter de rug zijn.