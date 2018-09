Belgische ‘Flying Doctor’ stelt na crash nieuw vliegtuig voor

Oostende - Op de luchthaven van Oostende konden liefhebbers zondag het nieuwe vliegtuig van Anthony Caere (38) bewonderen. De piloot, bekend van het één-programma ‘Flying Doctors’, strijdt in het Virunga National Park in Congo al vier jaar tegen stroperij. De Cessna 206 werd aangekocht dankzij een crowdfundingactie.

Virunga bestaat sinds 1925 en bevindt zich in het oosten van de Democratische Republiek Congo. In het nationaal park leven heel wat diersoorten die met uitsterven bedreigd worden, zoals de berggorilla’s. Anthony Caere strijdt als piloot tegen stroperij in het gebied. Beelden van een geredde babychimpansee gingen enkele maanden geleden de wereld rond.

Crowdfunding

In het voorjaar van 2017 raakte Caere zwaargewond bij een crash met zijn vliegtuigje. Na het ongeval werd in België een crowdfundingactie opgestart om de piloot een nieuw vliegtuig te bezorgen. In totaal werd op korte tijd bijna 200.000 euro opgehaald. De namen van de mensen die minstens 2.000 euro stortten, kregen een plaatsje op het nieuwe vliegtuig.

De rest van het geld werd bijgepast door de Amerikaanse organisatie Last Chance for Animals. Bepaalde apparatuur uit het gecrashte toestel werd trouwens in de nieuwe Cessna 206 ingebouwd. Het nieuwe vliegtuig werd uiteraard al in de kleuren van Virunga geschilderd.

In principe komt het nieuwe vliegtuig vrijdag al aan in Congo. Vanaf zaterdag zal het vooral bij medische evacuaties ingezet worden. Door de aanhoudende onveiligheid in de regio is Virunga voorlopig niet toegankelijk voor toeristen. Prins Emmanuel de Merode, directeur van het park, heeft aangekondigd dat Virunga zeker tot eind 2018 gesloten blijft.

Foto: Inge Kinnet