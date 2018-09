Zeventigduizend mensen eren gedode pro-Russische separatist in Donetsk

Ongeveer 70.000 mensen hebben zondag in het Oekraïense Donetsk een rouwdienst bijgewoond voor de pro-Russische separatist Aleksandr Zachartsjenko, leider van de zelfverklaarde republiek. Dat maakte het bestuur van die regio bekend.

De 42-jarige Zachartsjenko is vrijdag omgekomen in een bomontploffing. Hij is afkomstig van het gebied en leidde de verklaarde Volksrepubliek Donetsk in de gewapende rebellie tegen de Oekraïense staat de afgelopen vier jaar. Voor de rouwdienst lag hij opgebaard in het operahuis van Donetsk.

De lokale parlementsleider Denis Poesjilin beschuldigde Oekraïne van de dodelijke ontploffing. Vicevoorzitter Dmitri Trapeznikov is nu de interimleider van de zelfverklaarde republiek.

Rusland schortte de vredesgesprekken met Oekraïne op na de aanslag. Tijdens de rouwdienst noemde Vlaislav Soerkov, een functionaris van het Kremlin die instaat voor de contacten met de rebellen in Donetsk en Loehansk, Zachartsjenko een “echte held”, zo berichtte de spreekkanaal van de rebellen, het Donetsk-nieuwsagentschap.

De Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk splitsten zich na het zware conflict met Rusland in 2014 af van Oekraïne. Bij spanningen tussen de Oekraïense regeringstroepen en de door Rusland gesteunde separatisten kwamen al zeker 10.000 mensen om.

