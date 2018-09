Fietsster (66) overleden na val in kanaal in Bree

Bree - Een 66-jarige fietsster is zondagnamiddag overleden na een val in het kanaal in Bree.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16u in de Waterstraat in Bree. De vrouw fietste in de richting van Bocholt toen ze in het water terechtkwam. Er was geen andere weggebruiker betrokken bij het ongeval.

Voorbijgangers haalden de vrouw uit het water en probeerden haar in afwachting van een ambulance te reanimeren, maar de 66-jarige vrouw (afkomstig uit Bree) kon niet gered worden en overleed korte tijd later ter plaatse.