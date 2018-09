De Antwerpse coach Laszlo Bölöni moest op bezoek bij Anderlecht al na 26 minuten in de tribune gaan zitten. Toen twee Anderlecht-spelers neergingen na twee potige duels, ging hij immers verbaal in de clinch met scheidsrechter Wim Smet. Die ging aanvankelijk nog mee in de discussie maar toen Bölöni maar bleef mekkeren, stuurde hij de Roemeen de tribunes in.