Landbouwer die gewond raakte na aanvaring met buur tijdens aardappeloogst dient klacht in

Wemmel / Merchtem - Loonwerker Emiel De Clerck (61), die tijdens de aardappeloogst in Wemmel een klap op het hoofd kreeg van buurtbewoner Paul Maupertuis (84), neemt een advocaat in de arm. Maupertuis zegt te hebben gehandeld “uit zelfverdediging”, maar dat wordt betwist.

Op dinsdag 28 augustus was loonwerker Emiel De Clerck (61) met zijn team op een 15 hectare groot veld al voor de vierde dag op een rijd aardappelen aan het oogsten. Het perceel in Hamme (Merchtem) grenst aan de Molenweg in Wemmel. Daar schuiven op de smalle straat ook vrachtwagens aan die de aardappelen verzamelen.

Buurtbewoner Paul Maupertuis (84) woont tegenover het perceel en maakte er zijn beklag over dat de vrachtwagens zijn oprit versperden.

“Ze hebben hier van ‘s ochtends tot ‘s avonds geoogst en plaatsten de vrachtwagen pal voor onze oprit”, aldus de man. “Wij konden niet buiten of binnen, zelfs niet met een kruiwagen voor het snoeien van de haag.”

“In wurggreep genomen”

“Toen we vroegen om de vrachtwagens te verplaatsen, deden ze dat wel, maar ik vroeg aan de eigenaar van het perceel om de vrachtwagens langs de andere zijde te laten aanrijden, zodat ze de straat niet langer zouden blokkeren. Maar er gebeurde niets. Ik belde ook naar de politie omdat onze oprit al die dagen versperd werd door de vrachtwagens.”

“Ik ging dinsdagavond zelf het veld op, met mijn klompen en zaklamp, om de loonwerker erover aan te spreken. Toen werd ik in een wurggreep genomen en heb ik met mijn zaklamp geslagen, om me te bevrijden.” Zelfverdediging, dus?

“Klopt niet”, zegt slachtoffer Emiel De Clerck. “Ik heb de boze buur gesommeerd om van mijn veld te gaan toen hij voor de zoveelste keer kwam klagen”, zegt De Clerck.

“Hij bleef staan, ik nam z’n mouw vast en trok eraan om hem weg te leiden. Hij sloeg meteen met de zaklamp op mijn hoofd. Mijn medewerkers konden die lamp van hem afnemen. En toen kwam de politie.”

“Negen hechtingen nodig”

Een verhaal dus van ‘woord tegen woord’, maar het krijgt wel een staartje. “Ik neem een advocaat in de arm”, zegt Emiel De Clerck. “Ik ben die avond nog naar de dokter gegaan en had negen hechtingen nodig om de wonde te dichten. Ik ben al zeker tot vrijdag werkonbekwaam.”

“Maar ik ben een zelfstandig loonwerker, en net nu ligt er veel werk op de plank met de oogst en het bewerken van velden. Ik wil trouwens een scan van mijn hoofd laten nemen, want de hoofdpijn is niet te harden.”

Buurtbewoner Mauperius hekelt het beeld dat van hem wordt opgehangen na het incident. “Ik ben echt niet agressief, zoals eerder in de krant is geschreven. Over twee maanden word ik 85 jaar. Ik wil met iedereen in vrede leven en ik ben niet haatdragend.”

Buurtonderzoek

De Clerck blijft het incident veroordelen: “Het is wel erg dat hij zo uithaalt naar landbouwers die hun brood proberen te verdienen. Ik ben loonwerker en het perceel in de Molenweg wordt door verschillende collega’s bewerkt. Ik heb van hen ook al gehoord dat het ‘geen gemakkelijke buur is’.”

De politie zal een bijkomend buurtonderzoek opzetten en alle partijen opnieuw verhoren