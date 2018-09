Een streepje Wagner? Israëlische openbare omroep moet zich excuseren

De openbare omroep in Israël heeft zijn excuses moeten aanbieden voor het spelen van muziek van de omstreden Duitse componist Richard Wagner. De muziek van Wagner is taboe in Israël, omdat hij geassocieerd wordt met jodenhaat.

Volgens een woordvoerster van de Israëlische openbare omroep heeft de klassieke radiozender Kol Hamusica vrijdag de “vergissing” begaan om een deel van Wagners opera “Götterdämmerung” uit te zenden. Het Israëlische blad Haaretz schrijft dat verschillende luisteraars geklaagd hebben over de uitzending.

Richard Wagner (1813-1883) is vooral in Israël erg omstreden, omdat hij beschouwd wordt als de favoriete componist van de Duitse nazileider Adolf Hitler. Volgens verschillende muziekhistorici was de componist zelf ook een aanhanger van het antisemitisme.

Als gevolg daarvan wordt zijn werk als een taboe beschouwd. Hoewel er geen enkele wet is die het spelen van Wagners muziek verbiedt, worden zijn composities ook niet gebracht door Israëlische muziekformaties. De woordvoerder van de openbare omroep zegt dat bij hun zenders eveneens de regel geldt dat Wagner niet gedraaid wordt vanwege “de pijn die zo’n uitzending kan veroorzaken bij de overlevers van de Holocaust”.

Het enige positieve geluid over de uitzending valt te horen bij Jonathan Livny, het hoofd van de Israel Wagner Society. “Wij willen niet de opinie van de componist verspreiden, maar wel de mooie muziek die hij geschreven heeft”, zo verdedigt hij zijn standpunt.