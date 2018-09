Op bezoek in de trouwste straat van Vlaanderen

Gits / Hooglede - Wie echt wil samenblijven tot “de dood ons scheidt”, verhuist beter naar de Kleine Noordstraat in Hooglede. Vanaf nu ook gekend als “de trouwste straat van het land”. Vier koppels die op amper vijfhonderd meter van elkaar wonen, vieren er dit jaar hun vijftigste huwelijksverjaardag. “Ons geheim? Het moet altijd van twee kanten komen.”

De “Gouden Jubilees” kennen elkaar al sinds jaar en dag. Ze wonen al het langst in de Kleine Noordstraat, tussen de jonge gezinnen met kleine kinderen. “Eigenlijk wisten we niet dat we alle vier net dit ...