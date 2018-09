Seoel gaat openbare toiletten dagelijks controleren op camera’s

Seoel gaat dagelijks alle openbare toiletten in de stad controleren, om na te gaan of er geen verborgen camera’s zijn opgesteld. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap zondag. Het stadsbestuur wil op die manier iets doen aan het grote aantal illegaal genomen beelden van (voornamelijk) vrouwen.

Momenteel beschikt Seoel slechts over vijftig werknemers om de 20.554 openbare toiletruimtes in de Zuid-Koreaanse hoofdstad te controleren. Daardoor kunnen de ruimtes hoogstens één keer per maand aan een inspectie worden onderworpen.

Om het streefdoel van één controle per dag te halen, zullen 8.000 werknemers die momenteel instaan voor het onderhoud, ook worden ingeschakeld om naar camera’s te speuren. De zowat duizend toiletruimtes waar het risico op verborgen camera’s extra groot wordt geacht, zullen zelfs nog vaker geïnspecteerd worden.

Illegale beelden

Het aantal illegale beelden met verborgen camera’s is op vijf jaar tijd bijna verdrievoudigd in Zuid-Korea. In 2012 werden er zowat 2.400 feiten geregistreerd, maar vorig jaar was dat aantal al gestegen naar 6.470. In zowat tachtig procent van de gevallen is een vrouw het slachtoffer. Vaak worden de video’s ook zonder medeweten van het slachtoffer online geplaatst.

De vijftig medewerkers die zich tot nu toe met de inspecties bezighielden, zijn er de voorbije twee jaar niet in geslaagd om verborgen camera’s aan te treffen, schrijft Yonhap. Agenten hebben eerder al aan de Britse nieuwssite BBC verklaard dat het erg moeilijk is om overtreders te betrappen, aangezien de camera’s vaak binnen de vijftien minuten na installatie weer worden weggehaald.