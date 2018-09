Stijn en Jurgen spelen airhockey tot ze er bijna bij neervallen, maar verpulveren wel het record

Gooik - Oetingen ging zondagnamiddag helemaal uit de bol toen Stijn Dedobbeleer en Jurgen Lagrange het wereldrecord airhockey met maar liefst 20 uur verbeterden. Twee etmalen lang speelden ze het spel onafgebroken in een tent op het Kerkplein.

De klok van de Sint-Ursmaruskerk sloeg vrijdag 16 uur toen Stijn Dedobbeleer en Jurgen Lagrange aan hun wereldrecordpoging begonnen. “Als we het 29 uur volhouden, weten we dat we de nieuwe wereldrecordhouders zijn”, klonk het strijdvaardig. “Het huidige record onafgebroken airhockey spelen staat op naam van twee Canadezen die het 28 uur vol hielden.”

“Om het nieuwe record meteen wat veiliger te stellen en moeilijker verbreekbaar te maken, beslisten we om voor 48 uur te gaan. Dat is een verbetering met twintig uur.”

Tik van de hamer

Het plannetje lukte. Zaterdagavond 21 uur werd vrij moeiteloos gehaald, zonder al te erge lichamelijke klachten en zonder al te veel vermoeidheid. “De tent op het Kerkplein zat constant vol met mensen die ons kwamen steunen’, vertellen Stijn en Jurgen. “Dat heeft ons echt een boost gegeven.”

“De stress was er zaterdagavond al af omdat we wisten dat we het record sowieso beet hadden. Geen haar op ons hoofd heeft er toen aan gedacht om te stoppen. Die vooropgestelde 48 uur wilden we echt wel halen. We kregen het vooral lastig op zondagmorgen, tussen 4 uur en 8 uur, toen alle vrienden naar huis waren en we met enkelen van de organisatoren overbleven.”

Vooral Stijn kreeg rond 5 uur zondagochtend een tik van de hamer. “Normaal mochten we vijf minuutjes per uur pauzeren, maar we konden die tijd ook opsparen. Zo hebben we bij de start van de recordpoging beslist om vrijdag zes uur aan een stuk door te doen, zodat we wat extra rusttijd hadden voor wanneer de vermoeidheid toesloeg.”

Verder op adrenaline

“Dat bleek een goede zet, want Stijn kon de extra rust op dat moment goed gebruiken. Het heeft hem er helemaal doorgehaald’, vertelt Jurgen.

“Na de middag op zondag deden we verder op adrenaline, omdat we wisten dat ons doel binnen handbereik lag. Al die mensen die ons een hart onder de riem kwamen steken, dat was gewoon super.”

Om 16 uur telde de hele tent luidkeels mee af. Stijn en Jurgen werden gevierd als echte wereldkampioenen. De opbrengst van de wereldrecordpoging schenken ze binnenkort aan drie goede doelen.

Stijn trok na afloop snel naar huis. Hij is leerkracht en ook voor hem begint vandaag het nieuwe schooljaar. Jurgen hielp ondanks zijn prestatie nog bij de afbraak van de tent. Of Oetingen volgend jaar een nieuwe recordpoging mag verwachten? “Waarschijnlijk bouwen we nu even een sabbatjaar in, maar niets sluit uit dat we er in 2020 opnieuw staan”, aldus Jurgen.