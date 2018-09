Rusland opent jacht op “de koffermoordenaar”: twee naakte vrouwenlichamen gevonden in reiskoffers

De Russische politie vreest dat er een seriemoordenaar rondloopt in de hoofdstad Moskou, nadat de afgelopen weken de lijken van twee vermoorde vrouwen werden teruggevonden in reiskoffers.

Een fietser stootte vrijdag in een steegje nabij een groot shoppingcentrum in het zuidoosten van Moskou op een reiskoffer met daarin het lijk van een vermoorde vrouw . De vrouw - tussen de 18 en 25 jaar oud - was naakt, maar er waren volgens een rapport van de politie “geen tekenen van een gewelddadige dood of verkrachting”. Het lichaam vertoonde ook een opvallende tatoeage van een kroon met bijschrift.

Drie weken geleden had de politie in een speeltuin in het Vorontsovsky-park in het zuidwesten van de Russische hoofdstad het naakte lichaam van een andere jonge vrouw gevonden in een reiskoffer. Volgens rechercheur Yuliya Ivanova was er ook in dat geval geen sprake van zichtbare verwondingen.

“Op dit moment houden we nog rekening met alle mogelijke verklaringen”, aldus een bron bij de politie. “Maar sommige overeenkomsten zijn zeker erg alarmerend.” Lees: de politie vreest dat er een seriemoordenaar - die al de bijnaam “de koffermoordenaar” kreeg - rondloopt in Moskou.

Forensische experts konden de doodsoorzaak van beide vrouwen echter nog niet vaststellen. Het onderzoek naar beide moorden verloopt momenteel dan ook moeizaam.