Niet alleen voor de jongsten op de speelplaats is vandaag extra spannend, ook voor de anciens. Het is de allerlaatste keer dat ze een eerste schooldag hebben in het middelbaar. Tijd om even terug te blikken op hun carrière op de schoolbanken tot nu toe. “Die leerkracht die een fiets aan het plafond hing en een wc-pot in zijn klas zette, vergeet ik nooit meer.”