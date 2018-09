Politiehond bijt jogger: “Staat nochtans bekend als een rustige hond”

Putte / Mechelen - Ruben Vanderborght (32) uit Keerbergen is tijdens het joggen in Putte gebeten door een herdershond. Hij liep daarbij enkele verwondingen op. De hond is actief als politiehond bij de zone Mechelen-Willebroek.

“De collega’s van de zone Bodukap hebben de vaststellingen van het incident gedaan. We zullen dat onderzoek afwachten”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De agent verwittigde meteen de verzekering en had ook contact met het slachtoffer. We hopen op een spoedig herstel van de man.”

De hond was in het verleden nooit eerder betrokken bij een (bijt)incident. “Hij heeft een goede reputatie en staat bekend als zeer rustig en zeker niet nerveus van aard. Net als onze andere politiehonden genoot ook dit dier een goede opleiding”, klinkt het bij de politie.