Ook Maria doodde haar dochter na een postnatale depressie: “Ik zag mijn dochter heel graag. Ik begrijp tot op vandaag niet wat ik toen gedaan heb”

Ze was ook verpleegster, en moeder van een jong kindje. En net zoals Bieke W. had ze een postnatale depressie, en deed ze het ondenkbare. Maria herkent wat er zich vorige week in Varsenare afspeelde, en wil daarom voor één keer uitleggen wat er gebeurde toen zij haar kindje doodde. In de hoop dat ze andere vrouwen kan helpen. “Jarenlang heb ik met schuldgevoelens en zelfmoordgedachten rondgelopen. Ik zag mijn kindje graag. Pas na lange tijd heb ik mezelf kunnen vergeven.”

“Pas twee maanden geleden heb ik voor het eerst in meer dan tien jaar weer een kindje durven vast te nemen. Het was op de plek waar ik als vrijwilliger werk. Een mama was haar peuter uit het oog ver­loren ...