Lat ligt niet in elke school even hoog: eindtermen kunnen soepeler worden toegepast door gat in wetgeving

Moeten alle leerlingen evenveel kunnen? Dat is toch de bedoeling van de eindtermen, en de inspectie kijkt erop toe dat die ook worden gehaald. Maar volgens Johan Lievens, expert onderwijsrecht bij de KU Leuven, zit er een gat in de wetgeving waardoor de inspectie een oogje kan dichtknijpen. Oppositiepartij SP.A vraagt een onmiddellijke aanpassing.

“De nieuwe regels voor de inspectie maken het mogelijk dat bepaalde leerlingen de eindtermen niet halen.” Dat zegt ­Johan Lievens, die aan de KU Leuven een doctoraat maakt over de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. “De onderwijsinspectie moet de kwaliteit van de scholen bewaken. Maar in het decreet dat het Vlaams Parlement in maart goedkeurde, staat dat ze daarbij rekening mag houden met de gezinssituatie van de leerlingen, de thuistaal, de buurt waarin de school ligt,... Met andere woorden, een school waar veel kansarme en niet-Nederlandstalige leerlingen zitten die de eindtermen niet halen, kan de inspectie toch een goedkeuring geven.”

Volgens de inspectie is die context van de school belangrijk, want scholen werken niet in het luchtledige. “Er is altijd een bepaalde realiteit in en rond een school”, zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene, die echter ontkent dat de eindtermen niet gerespecteerd worden. “Als je bijvoorbeeld veel leerlingen hebt die thuis geen Nederlands spreken, dan moet je daar rekening mee houden in het taalbeleid. Maar dat betekent niet dat wij afwijken van de eindtermen. Dat zijn de minimale doelen, en die zijn niet plooibaar.”

“Ambitie nodig”

“Het is goed dat dit de ambitie is”, zegt onderwijsjurist Johan Lievens. “Maar de realiteit is dat lang niet alle leerlingen in Vlaanderen nu de eindtermen halen. Door dit decreet is het voor de inspectie juridisch mogelijk om effectief van de eindtermen af te wijken. Terwijl de scholen waar dat nodig is net nood hebben aan extra ondersteuning, zodat het niet meer nodig is om af te wijken.”

Dat vindt ook oppositiepartij SP.A, die dit aangrijpt om een aanpassing te vragen. “De leerlingen die het moeilijk hebben, moeten op school net ambitie meekrijgen”, zegt parlementslid Caroline Gennez. “Zij hebben extra begeleiding nodig, geen inspectie die de lat ­lager legt. Sowieso is dat voor het hele onderwijs de slechtste optie. De regering kibbelt over de kwaliteit van het ­onderwijs, maar heeft in alle stilte de lat wel ­lager gelegd.”