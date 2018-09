Schatrijke ondernemer clasht met buurtbewoners over wijndomein

Lubbeek - Derde keer, goede keer? Niet voor de schatrijke ondernemer Urbain Vandeurzen, die in het Vlaams-Brabantse Lubbeek een carrière als wijnbouwer ambieert. Voor de derde keer verzetten honderden mensen zich tegen zijn plannen om dicht bij zijn wijnkasteel een wijnproductiecentrum op te trekken. “Dat verstoort het landelijke karakter”, zegt het actiecomité. De burgemeester zucht: “Sommige klagers zijn zelf mee verantwoordelijk voor de aantasting van dat landelijke karakter.”

In de Lubbeekse deel­gemeente Linden – rijk aan villa’s in alle soorten en maten – spreken ze intussen over ‘de wijnoorlog’. Aan de ene kant de succesvolle, vermogende technologie-ondernemer Urbain Vandeurzen ...