Paraguayaan zoekt twee jaar naar Vlaamse vader... om nu te horen dat hij overleden is

Gent -

“Weet u waar mijn Vlaamse vader is? Hij weet nog niet dat ik besta.” Dat opvallende verzoek van Victor Peralta (25) belandde vorige week vanuit Paraguay op de redactie. Al twee jaar lang was de jongeman op zoek. Afgelopen weekend vonden we een spoor naar de vader, maar helaas: Victor kwam te laat.