Geheimzinnigste kunstproject ooit sloot vierhonderd mensen jarenlang op in historische filmset

Honderden mensen die zich maanden- of zelfs jarenlang lieten opsluiten en filmen in een kunstmatige stad, waar ze een leven moesten leiden zoals in de Sovjet-Unie van Stalin. Rond het sociologische kunstproject DAU van de Russische cineast Ilya Khrzhanovsky hangt al jarenlang een dikke waas van geheimzinnigheid en geheimdoenerij. Binnenkort wordt in Berlijn eindelijk het eindresultaat vertoond, in een gebied afgesloten door een nieuwgebouwde Berlijnse Muur middenin de stad. Tenminste, als er snel toelating komt.