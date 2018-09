Vlaamse vrouw (24) crasht tijdens sandboarden in Peruviaanse woestijn tegen muur van hotel en ligt in coma

Boechout - De 24-jarige Evi De Preker uit Boechout is zwaargewond geraakt toen ze in de Peruaanse woestijn zwaar ten val kwam tijdens het sandboarden – snowboarden in het zand. De jonge vrouw crashte tegen de muur van een hotel en liep daarbij talloze breuken op. Ze wordt nu in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden.

Het ongeval gebeurde in Huacachina, een oase in de woestijn van Peru. Het dorpje is helemaal omgeven door enorme bergen zand, waar je soms tot 20 minuten op moet klimmen voor je de top haalt. Het is dan ...