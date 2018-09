Een leerkracht van 77, een directeur van 21

Voor bijna 1,2 miljoen leerlingen begint vandaag een nieuw schooljaar, net als voor bijna 140.000 leerkrachten. Het oudste personeelslid dat lesgeeft in het Vlaamse onderwijs is 77 jaar, het jongste personeelslid is 17 jaar en geeft les in het deeltijds kunstonderwijs. Het jongste personeelslid in de categorie directeurs is 21 jaar. Het zijn enkele opvallende cijfers uit de statistieken van het departement Onderwijs.

In totaal zijn er voor het schooljaar 2018 - 2019 bijna 164.000 personeelsleden in het onderwijs actief in Vlaanderen, maar als het gaat om het lesgeven alleen gaat het om bijna 140.000 personeelsleden.

De Vlaamse centrumstad met de meeste leerkrachten is Antwerpen (6.931), gevolgd door Gent (4.876), Sint-Niklaas (2.692), Mechelen (2.628) en Hasselt (2.442). Die leerkrachten zijn verdeeld over 2.428 basisscholen voor gewoon onderwijs en 200 basisscholen voor buitengewoon onderwijs, en 1.075 secundaire scholen, waarvan er 126 buitengewoon middelbaar onderwijs verstrekken.

Wat de populairste studierichtingen in de derde graad van het secundair betreft staat de richting “Wetenschappen-wiskunde” bovenaan met 14.384 leerlingen, gevolgd door “Economie-moderne talen” met 9.598 leerlingen en “Humane Wetenschappen” met 9.519 leerlingen. De richting “Latijn-wiskunde” kan nog 3.868 leerlingen boeien en staat op de achtste plaats in de top tien.

Foto: BELGAIMAGE

In het deeltijds kunstonderwijs, afdeling muziek, blijkt het instrument piano het populairst met 19.971 leerlingen, gevolgd door gitaar met 11.191 leerlingen en viool met 4.903 leerlingen. Daarna volgen de stem/zang met 4.417 leerlingen en slagwerk kan nog 3.760 leerlingen bekoren.

Nieuwigheden dit schooljaar

Nieuw dit jaar zijn de lerarenplatforms die de startende leerkrachten meer werkzekerheid moeten bieden. Het gaat om 2.500 leraren voor het basisonderwijs en 250 voor het secundair onderwijs.

Via de lerarenplatformen in het basisonderwijs en bij wijze van proef ook in het secundair onderwijs worden startende leerkrachten ingeschakeld voor reguliere vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar, of ze kunnen zelfs een stabiele opdracht krijgen. Tijdens periodes dat het personeelslid niet wordt ingeschakeld voor vervangingen, wordt hij of zij op basis van het bekwaamheidsbewijs ingezet in zinvolle pedagogische taken zoals occasioneel lesgeven, co-teaching, peer learning of niet-reguliere vervangingen.

Hilde Crevits. Foto: Luc Daelemans

Maar er zijn nog meer nieuwigheden: meer dan 180 scholen stappen in een proefproject van duaal leren of leren op de werkplek, en in 20 extra scholen starten ze dit jaar met lessen in vreemde talen, het aantal van die scholen stijgt zo tot meer dan 100. In bijna 100 academies in Vlaanderen worden ook voor het eerst opleidingen voor muziek en woord gegeven vanaf 6 jaar.

Bezoekjes van Crevits

Maar de grote modernisering van het secundair onderwijs komt er volgend jaar aan op 1 september met ook nieuwe eindtermen voor het middelbaar onderwijs. Die moeten eerst nog wel in het Vlaams Parlement worden goedgekeurd. En intussen is het uitkijken naar wat het grote tijdsbestedingsonderzoek van de leraren zal opleveren dat door onderwijsminister Crevits is besteld. De resultaten worden nog in de loop van deze maand verwacht. Het onderzoek moet grondstof en inspiratie leveren voor nieuwe maatregelen om het beroep van leraar aantrekkelijker maken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zelf bezoekt tijdens een ronde van Vlaanderen niet minder dan vijf scholen op deze eerste schooldag, de rondrit start al vroeg in basisschool de Peereboom in Ledegem. Vervolgens gaat het naar basisschool Louis-Paul Boon in Erembodegem en rond de middag naar het atheneum in Koekelberg. Na de middag gaat het naar een school voor buitengewoon onderwijs in Lummen en de dag eindigt in de stedelijke academie van Lier.

Koninklijke schooldag

En ook het leven van de koningskinderen verloopt vanaf vandaag weer op het ritme van de schoolbel. Koningin Mathilde zal om 8 uur prins Gabriël (15) en prinses Eleonore (10) naar het Sint-Jans-Berchmanscollege in Brussel brengen. Koning Filip zal, ook om 8 uur, prins Emmanuel (12) naar de Eurekaschool in Kessel-Lo (Leuven) brengen. De media mogen van deze privéactiviteit “beperkte opnames” maken, dat wil zeggen: enkel beelden op de openbare weg (en dus niet binnen de schoolgebouwen) en ook geen interviews.