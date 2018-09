De Wever over cocaïnesmokkel in Antwerpen: “Dit gaat doordringen in hele samenleving, zelfs in politiek”

Antwerpen - In een interview met de Nederlandse Volkskrant zegt Bart De Wever maandag dat de cocaïnesmokkel in de Antwerpse haven stilaan zo’n omvang krijgt dat de hele samenleving ervan doordrongen dreigt te raken. “In Antwerpen staan we op de rand dat men zich ook politieke invloed aan het inkopen is.”

“De cash die bij ons in de cocaïnehandel omgaat, is enorm”, zegt De Wever. “Waar we vroeger over families spraken die bijverdienden, die in het theehuis de cannabis aan de man brachten, heeft de coke nu alles veranderd. Sinds een paar jaar gaan bedragen rond die mensen in staat stellen om in Marokko vastgoedkoning te worden.”

Volgens de Antwerpse burgemeester is de haven “zo lek als een vergiet”, niet veel beter dan in Nederland, waar “walvishaaien (...) door de mazen van het net kunnen zwemmen”. Hij voorziet zware gevolgen. “Dit gaat doordringen in heel de samenleving. De invloed van het geldvolume blijft niet beperkt tot bepaalde wijken. Dit gaat doordringen in de politiek. Ik durf te zeggen: in Antwerpen staan we op de rand dat men zich ook politieke invloed aan het inkopen is.”