Anderlecht geeft Markovic de schuld voor mislukte transfer

Veel Anderlecht-fans zijn ontgoocheld. Niet ­alleen door de 1 op 6 tegen Antwerp en Club Brugge, maar ook omdat de transfer van Lazar Markovic vrijdagavond op de valreep nog afsprong. Marc Coucke en Hein Vanhaezebrouck probeerden de teleurgestelde supporters te sussen.

Toen Marc Coucke vrijdag om 23.53 uur tweette dat de transfer van Lazar Markovic (24) alsnog was afgesprongen, regende het meteen reacties op Twitter. “Met hem konden we kampioen worden”, klonk het. “We hebben geen creatief paradepaardje. Alleen maar werkpaarden.”

Tijdens zijn uitleenbeurt vorig seizoen had Markovic de harten van veel ­Anderlecht-fans veroverd. Coucke wou de supporters plezieren met zijn terugkeer, maar toen dat mislukte ontstond er meteen commotie.

“Zalig geëngageerde fans”, tweette Coucke zaterdag. “We zijn klaar voor het seizoen. 16 inkomende spelers, 16 vertrekkers, 3 essentiële contracten verlengd en topjeugd 12 eerste contracten gegeven. Aanval en verdediging fel versterkt en middenveld behouden.” Snelle communicatie. Daarin is Marc Coucke erg bedreven.

Extra spits

Hein Vanhaezebrouck was toch een beetje ontgoocheld. “In de defensie en in het middenveld ben ik tevreden met de aanwinsten. Vooraan hadden we nog graag versterking gehad. Als je alles inzet op één speler en dat valt tegen, is er helaas geen oplossing. Pas op, dat is geen verwijt. Dat die speler hier niet zit, is maar de schuld van één iemand: de speler zelf.”

Anderlecht wil het dus goedmaken met de fans. Het contract voor Markovic – 3 jaar met optie – lag klaar. De deal met Liverpool was er, maar uiteindelijk sprong alles af op de looneisen van Markovic. Die kende het salaris van Trebel en wilde ook een topcontract.

“De voorzitter en Luc Devroe hebben alles gedaan om Markovic te overtuigen”, besloot Vanhaezebrouck. “Eerst hadden ze gewacht tot de prijs van Liverpool zo laag mogelijk was. Daarna deden ze bijna zotte dingen voor de speler zelf en het was nog niet genoeg. Dat is dan maar zo. Het afspringen is puur zijn eigen schuld.”

Lazar Markovic zit nu weer bij Liverpool waar hij totaal geen toekomst meer heeft. Anderlecht moet andere oplossingen bedenken om de creativiteit aan te scherpen.