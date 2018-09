Het ‘dominosyndroom’ waar Anderlecht nu al voor de tweede week op rij last van had

Het vernieuwde Anderlecht doorstaat zijn echte test momenteel niet zo goed. Na de 12 op 12 nu maar 1 op 6 tegen Club Brugge en Antwerp. Tegen The Great Old zakte paars-wit na de rust helemaal weg. Volgens coach Hein Vanhaezebrouck mist het elftal mannen die de ploeg negentig minuten dragen. Hij verwacht dat van Adrien Trebel, maar die lost zijn verwachtingen blijkbaar niet meer in.

Anderlecht was deze week boos. Boos omdat na de contractverlenging van Adrien Trebel zijn mooie jaarsalaris in de krant stond. Die hoge cijfers zorgen voor wat commotie in de kleedkamer, droegen bij aan ...