37-jarige ‘debutant’ Deschacht meteen de grote leider bij Lokeren: “Twijfelde zelf ook aan mijn fysieke paraatheid”

Met amper twee trainingen in de benen vierde Olivier Deschacht (37) zaterdagavond zijn debuut voor Lokeren, in de streekderby tegen Waasland-Beveren dan nog. De ervaren verdediger liep zich 90 minuten de longen uit het lijf en speelde zich meteen in de harten van het thuispubliek. “Dit zijn momenten om nooit meer te vergeten.”