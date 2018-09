Onze krant streng voor zwak Standard: “Te traag, te gemakzuchtig, te arrogant”

Lang leek Standard op halve kracht met drie punten uit Eupen te vertrekken, maar na rust kregen de Luikenaars met de 2-1-nederlaag exact wat ze verdienden. Zo gemakzuchtig – op het arrogante af – mag je geen partij in eerste klasse ingaan. Michel Preud’homme en co. hebben nog veel werk. Waarschijnlijk nog meer dan voor dit weekend gedacht.

Nochtans was er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht. De Rouches namen meteen de partij in handen en scoorden dit keer eens vroeg in de partij: Emond op voorzet van Carcela. Daarna ging het van kwaad naar erger. “Beetje bij beetje ging het ritme eruit”, zei Michel Preud’homme De Standard-trainer zag het vol ergernis aan. “We gingen slordiger spelen. Passes en controles werden slechter. Je voelde gewoon dat we het te licht opnamen. In de rust hebben we de spelers gewaarschuwd dat ze wakker moesten blijven, anders zouden we in de problemen komen.”

Video: BELGA

Maar de spelers bleven niet wakker. Ze oogden laks. Een beetje zoals in de terugmatch tegen Ajax (3-0). En ook al is het kwaliteitsverschil tussen de Amsterdammers en Eupen gigantisch groot, zo’n gemakzucht wordt ook aan de Kehrweg afgestraft. Temeer omdat voor de Oostkantonners de match tegen Standard de belangrijkste van het jaar is.

Geluk bij ongeluk

Het was overigens door een noodgedwongen ingreep dat Eupen in de partij kwam. De blessure van Pollet was een geluk bij een ongeluk voor trainer Claude Makélélé. De trage spits was een totale miscast in het counterplannetje waarmee de ex-middenvelder van Real Madrid aan de match begon. Veel te traag om de nonchalance bij de Standard-verdedigers af te straffen.

Omdat er geen andere spits op de bank zat, moest Toyokawa in de punt gaan spelen. Luyindama en Laifis hadden het moeilijk met de beweeglijke pocketspits. De Japanner zorgde na rust voor de gelijkmaker en mocht daar vooral Fai voor bedanken. Zelden hebben we een verdediger een bal zo slecht zien wegwerken als de international van Kameroen zaterdag bij de 1-1.

Toegegeven, Standard had toen wel al met 0-2 kunnen leiden. Carcela’s schot belandde via de vingertoppen van Hendrik Van Crombrugge tegen de paal. Het was een sleutelmoment, maar het moet zowat de enige echte kans van Standard geweest zijn in de tweede helft. “Na de vroege 0-1 was ik een beetje verbaasd dat ze niet op zoek gingen naar een tweede doelpunt”, zei Van Crombrugge veelzeggend.

Bij 1-1 bleef het zelfs niet. Standard had geen enkele reactie in huis en stuntelde zich nog naar een nederlaag. Kort na de gelijkmaker gleed Luyindama de 2-1 knullig over zijn eigen doellijn. Het moet gezegd dat de tussenkomst van Fai de Congolees bepaald niet hielp. Luyindama had vervolgens nog rood kunnen krijgen toen hij gefrustreerd de enkel van Toyokawa viseerde.

Een avond om snel te vergeten dus voor de Luikenaars, die hun eerste nederlaag van het seizoen leden. Preud’homme moet aan de bak. “Onze tweede helft was een catastrofe. Ik weet niet waaraan het ligt. Vermoeidheid kan het niet zijn. Inzet? Ik zou de loopafstanden eens moeten nakijken, zulke cijfers liegen niet. Ik herkende mijn eigen ploeg niet. Hier mogen we niet tevreden mee zijn. We moeten onszelf meer pijn doen. Je moet soms meer afzien.”