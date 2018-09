Turkse tweedeklasser dreigt met klacht bij FIFA tegen Standard-voorzitter Venanzi

In de categorie opmerkelijk: Seyit Mehmet Özkan, voorzitter van Altinordu, heeft in een officieel statement op de website van de Turkse tweedeklasser uitgehaald naar Standard-voorzitter Bruno Venanzi.

Reden is het afketsen van de transfer van doelman Erce Kardesler naar Standard. “U nam hem mee naar de laatste wedstrijd van het seizoen, en beloofde hem dat u hem wilde transfereren. Ook ten opzichte van Altinordu zette u de transfer in de wachtkamer. Gisteren, op de slotdag van de transferperiode, stond ik op u te wachten om tot een regeling te komen. Ik zal u aanklagen bij de FIFA en UEFA. Ik wil geen financiële compensatie, maar ik wil uw gebrek aan respect aan de kaak stellen in de voetbalwereld, meer niet”, valt er onder meer te lezen.